На ряде рейсов из Антальи во Внуково не загрузили свыше 700 мест багажа

Авиакомпания Turkish Airlines попросила извинения за доставленные неудобства.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 багажных мест на пяти рейсах из Антальи в аэропорт Внуково. Об этом сообщили в столичном аэропорту.

Проблема затронула рейсы, прибывшие 9 и 10 августа.

«Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 — 163 места багажа, ТК-211 — 109 мест багажа, ТК-3002 — 139 мест багажа, ТК-3160 — 149 мест багажа, ТК-3038 — 170 мест багажа», — говорится в сообщении.

Turkish Airlines принесла извинения за доставленные неудобства и организовала доставку багажа рейсом TK419 из Стамбула.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта Внуково для уточнения информации.

Ранее сообщалось, что ряд пассажиров рейса Turkish Airlines ТК-415 из Стамбула 2 августа 2025 года не получил свой багаж. Позже часть багажа была доставлена в аэропорт Внуково.