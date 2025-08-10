В Госдуме предложили кратно увеличить штрафы за шумные автомобили

Депутат Сергей Колунов пояснил, что законопроект направлен на ужесточение наказания для тех, кто пугает прохожих «выхлопом» и мешает жителям спать. В случае принятия документа регионам будет предоставлена возможность увеличивать штрафы, но не более чем до 30 тыс. рублей. Господин Колунов напомнил, что в начале года был сертифицирован комплекс «Эфир», способный измерять уровень шума от транспортных средств.