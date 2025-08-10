Ричмонд
Правнук Сталина высказался о перезахоронении прадеда

Правнук Иосифа Сталина не хотел бы перезахоронения своего прадеда на родовом кладбище. Об этом заявил сам Яков Джугашвили.

«Не хотел бы», — заявил Джугашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Также хотели похоронить тело и другой знаменательной личности. Ранее продюсер Иосиф Пригожин выступил с инициативой о захоронении тела Владимира Ленина. Он считает необходимым предать тело советского государственного деятеля земле, ссылаясь на православные традиции и уважение к памяти усопшего.