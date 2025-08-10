В Хабаровске Toyota Crown опрокинулась и врезалась в столб — погиб пассажир

Сегодня, 10 августа 2025 года, около 13:04 в Хабаровске на улице Партизанская произошла авария с трагическими последствиями, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Водитель автомобиля Toyota Crown не справился с управлением и допустил опрокидывание машины с последующим наездом на железобетонный столб в районе дома № 112.
В результате ДТП пассажир, мужчина 1984 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель 1986 года рождения получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.