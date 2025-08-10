Красноярцы отпраздновали день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

10 августа в Свято-Троицком соборе Красноярска прошла праздничная литургия в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Образ, обретенный в 1910 году у села Дубинино, стал символом утешения для верующих. Об этом рассказала местная епархия в Телеграм-канале sharypovoblago.
Особенное богослужение возглавили иерей Алексий Фролов и иерей Василий Поповский. Прихожане исповедовались и причастились, а после молитв разделили радость праздника.
Напомним, икона «Всех скорбящих Радость» известна чудесными исцелениями, ее почитают тысячи православных.
