Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы отпраздновали день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

10 августа в Свято-Троицком соборе Красноярска прошла праздничная литургия в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

10 августа в Свято-Троицком соборе Красноярска прошла праздничная литургия в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Образ, обретенный в 1910 году у села Дубинино, стал символом утешения для верующих. Об этом рассказала местная епархия в Телеграм-канале sharypovoblago.

Особенное богослужение возглавили иерей Алексий Фролов и иерей Василий Поповский. Прихожане исповедовались и причастились, а после молитв разделили радость праздника.

Напомним, икона «Всех скорбящих Радость» известна чудесными исцелениями, ее почитают тысячи православных.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил о возвращении на Землю космонавта Кирилла Пескова.