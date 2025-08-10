Обзор самых значимых событий в Самарской области: главное за июль 2025 года

По аналогии с итогами мая и июня, «МК в Самаре» подготовил обзор самых важных событий за прошедший месяц.
Самарская область движется вперёд — от научных прорывов до заботы о каждом жителе.
Каждое управленческое решение или реализованный проект — это шаг к устойчивому, сильному и комфортному для его жителей региону.
Международное сотрудничество: диалог с Китаем и Беларусью.
Самарская область активно развивает внешние связи. 30 июля губернатор Вячеслав Федорищев встретился в Казани с генеральным консулом КНР Сян Бо.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в торговле, науке, образовании и туризме. Встреча — часть стратегического курса губернатора на укрепление связей региона с Китаем.
Напомним, что в мае в Казани на в заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» было подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с китайской провинцией Цзянси.
На встрече с консулом Федорищев анонсировал проведение в ноябре 2025 года Международного форума «Россия — спортивная держава», куда он пригласил представителей Китая.
Китай остаётся стратегическим партнёром региона: на его долю приходится первое место по объёму импорта и шестое — по экспорту.
Ещё одним важным событием стал июльский визит в Минск, где состоялась его встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Была подтверждена заинтересованность в совместном производстве, особенно в станкостроении, авиастроении и ракетной технике. Намечено расширение товарообмена в этих и других отраслях.
Глава Беларуси высоко оценил потенциал Самарской области: «Космос, ракетостроение, авиастроение — вот что нас очень интересует в Самаре».
Были достигнуты договорённости о совместном производстве сельхозтехники, расширении лизинговых программ, увеличении авиасообщения и туристического обмена, а также о проведении совместных дней культуры в 2026 году.
Наука и инновации: путь к технологическому лидерству.
Самарская область продолжает укреплять статус одного из ведущих научно-технологических центров страны.
В июле было объявлено о создании научного центра мирового уровня «Интеллектуальные беспилотные авиационные системы» — стратегического проекта, объединяющего науку, образование и промышленность.
Этот шаг закрепляет регион как лидера в разработке передовых решений для авиа- и космической отраслей.
Особое внимание уделено развитию беспилотных технологий. В ходе июльской встречи губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра транспорта РФ Андрея Никитина было отмечено, что Самарская область стала передовым центром в этой сфере.
Министр подчеркнул, что регион демонстрирует серьёзные результаты и активно формирует кадровый и технологический задел.
Самарские вузы также показывают высокие достижения. Самарский государственный технический университет вошёл в ТОП-15 вузов страны по развитию студенческих стартапов в рамках конкурса «Стартап как диплом».
Среди финалистов — проекты по автоматизации мониторинга снегоуборочной техники и системе контроля помещений на базе дронов.
Два проекта от Самарской области вошли в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве: обучение тактической медицине с использованием VR-технологий и госпрограмма по сохранению почв.
Ещё пять инициатив региона попали в ТОП-300 — это серьёзное признание инновационного потенциала области.
Сельское хозяйство: рост и технологии.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетила Самарскую область 12 июля, ознакомилась с работой ключевых предприятий и отметила высокий уровень развития агропромышленного комплекса.
На предприятии «Пегас-Агро» министру была представлена линейка современных опрыскивателей «Туман», которые уже успешно работают в Беларуси — поставлено более 100 единиц.
На «Тольяттинском комбинате пищевых продуктов» (ГК «ЭФКО») идёт масштабное расширение мощностей — в ближайшее время завод будет перерабатывать до 6 тысяч тонн масличных в сутки.
Особое внимание уделено внедрению агродронов. Компания «Транспорт будущего» развивает дрон-сервис для мониторинга полей, внесения удобрений и контроля инфраструктуры.
Министр Лут поддержала инициативу по оптимизации процедур для агродронов, что ускорит их внедрение в сельское хозяйство.
Самарская область — один из немногих регионов, полностью обеспечивающих себя семенами картофеля.
Это стало возможным благодаря научной работе в аграрном университете по микроклональному размножению.
По итогам 2024 года сельхозпроизводство в регионе выросло на 4,8%, собран рекордный урожай подсолнечника — 1,4 млн тонн. Объёмы экспорта продовольствия увеличились почти на 8%.
Списание федеральных кредитов: новый импульс для развития.
В июле стало известно о решении федерального центра списать части долгов Самарской области по ранее выданным кредитам.
Это стало возможным благодаря стабильной финансовой дисциплине региона и успешной реализации национальных проектов.
Списано 3,9 млрд рублей — ровно столько область в 2024 году вложила в модернизацию ЖКХ, обновление общественного транспорта и развитие промышленности.
Это только первый этап. До конца 2029 года Самарская область получит списание долга на сумму 20,8 млрд рублей.
Высвобождаемые средства пойдут на реализацию утверждённых проектов.
Здравоохранение и социальная политика: забота о каждом.
В июле продолжилась масштабная работа по модернизации системы здравоохранения.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца года планируется отремонтировать 146 объектов, 80 из них — в рамках федеральной программы.
Ключевые объекты: ремонт хирургического отделения № 6 в Городской больнице № 1 им. Пирогова, капитальный ремонт поликлиники в Новокуйбышевске — на его завершение дополнительно выделено 8 млн рублей на оборудование и мебель.
Ведутся проектные работы по ремонту гинекологического и хирургического корпусов в Самарской горбольнице № 10 — ремонт стартует в 2026 году.
16 июля в Самаре состоялась важная встреча губернатора с учредителем благотворительного фонда «Вера» Анной Федермессер и лидерами НКО из 10 регионов.
Обсуждались меры поддержки тяжелобольных пациентов и развитие паллиативной помощи. Участники отметили, что Самарская область — один из лидеров в этой сфере.
Ключевое решение — о строительстве паллиативного хосписа для взрослых в Самаре, которое будет завершено до 2029 года, а возможно, и раньше. Проект получил поддержку федерального центра.
Также в регионе открылись бесплатные пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых до 1,5 лет — важная мера поддержки молодых семей, которая реализуется в рамках нацпроекта.
Работа в муниципалитетах: системный подход к развитию.
В каждом муниципалитете с начала года введены должности заместителей глав по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Среди них — 15 человек, прошедших СВО или имеющих близких на фронте. Это позволило выстроить более чуткую и персональную систему помощи.
Губернатор лично проводил встречи с командами муниципалитетов, в том числе в Сызрани, Богатовском районе и Кошкинском районе.
Особое внимание уделяется поддержке муниципалитетов области, развитию их инфраструктуры.
Так, в Сызрани оснастили Краеведческий музей новым оборудованием, что позволит расширить выставочные возможности и привлечь больше посетителей.
Также в городе продолжается благоустройство — ведутся работы в парке «Тимирязевский», на проспекте 50 лет Октября.
В Богатовском районе губернатор посетил районную больницу, школу в селе Богатое, ДК «Октябрь», где идёт капитальный ремонт.
Планируется построить здесь и современный ФОК. В районе до сих пор не было ни одного подобного объекта. Также закупается оборудование для клуба «Гвардия» и молодёжного центра, в том числе для занятий с БПЛА.
В Кошкинском районе губернатор посетил ключевые объекты: районную больницу, детский сад «Теремок», где идёт ремонт, и центральную улицу Победы, ремонт которой планируется завершить до 15 августа.
Было принято решение дополнительно отремонтировать дорогу возле детского сада. Особое внимание уделено местным производителям: на хлебокомбинате обсудили точки развития, чтобы поддержать сельхозпредприятия.
Визит в Снежное: помощь городу-побратиму.
В конце июля губернатор посетил Снежное — город-побратим Самарской области.
В ходе поездки глава региона осмотрел школу-интернат, центральную площадь, почтовое отделение, стоматологическую поликлинику и местный музей.
По всем объектам работы идут по графику. Так, в детском саду «Лучик»: в этом году полностью отремонтируют 4 группы, остальные 8 — до конца 2027 года.
Также в ближайшее время закупят новые игрушки и оборудование для детей.
Важной поддержкой в условиях периодических перебоев с водоснабжением городу стала передача двух водовозов.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что помощь Снежному — это не разовый акт, а системная работа, направленная на восстановление нормальной жизни.
Помощь СВО: регион на передовой.
Самарская область продолжает активно поддерживать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
В начале июля на передовую была отправлена крупная партия вооружения и специальной техники общей стоимостью более 220 миллионов рублей.
В состав гуманитарного груза вошли три бронированных автомобиля — «Ладога» и два «Чека», оборудованные современными станциями радиоэлектронной борьбы, а также 350 FPV-дронов, 60 ручных комплексов «Палтус» для противодействия вражеским беспилотникам и 56 профессиональных квадрокоптеров DJI Mavic.
Дополнительно бойцы получили тактическую экипировку и маскировочные сети, собранные волонтерским движением «Доброе сердце».
Сейчас в регионе уже формируется следующая партия помощи на сумму 330 миллионов рублей, которая должна быть отправлена до 15 сентября.
В нее войдут мотовездеходы, портативные радиостанции и комплекты аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов. Все поставки формируются строго по заявкам командиров подразделений.
«Мы продолжаем мобилизовать все ресурсы для поддержки наших бойцов. Каждая поставка формируется с учётом реальных потребностей на передовой», — подчеркнул губернатор Самарской области.
Такая адресная помощь стала возможной благодаря слаженной работе органов власти, предприятий региона и волонтёрских организаций.
В области действует система постоянного мониторинга потребностей воинских подразделений, что позволяет оперативно реагировать на запросы с линии фронта.
Образование и молодёжная политика: инвестиции в будущее.
29 июля завершился Молодёжный форум ПФО «иВолга», собравший более 1600 участников из 80 регионов России и 11 представителей из 9 зарубежных стран.
Форум стал площадкой для обмена идеями, развития лидерских качеств и поддержки молодых талантов. Более 500 проектных заявок подано на грантовые конкурсы, часть из них получила поддержку.
Губернатор подчеркнул: «Для нас “иВолга” — это важная часть работы по поддержке молодёжи. Мы создаём условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в родном регионе».
Также в июле в Самарском университете им. Королёва прошла торжественная церемония вручения дипломов. 77 выпускников завершили обучение с отличием. Многие уже получили предложения от ведущих работодателей.
Культура и спорт: традиции и новые вызовы.
В июле на Мастрюковских озёрах прошёл фестиваль бардовской песни. Мероприятие собрало более 30 тысяч гостей из России и стран СНГ.
В спорте — важная победа: самарский фехтовальщик Кирилл Бородачёв завоевал серебро на чемпионате мира в Тбилиси. В полуфинале он победил олимпийского чемпиона Максима Поти из Франции.
Также продолжается строительство 100 новых спортивных объектов к Международному форуму «Россия — спортивная держава».
В июле были открыты новые универсальные площадки в муниципалитетах Самарской области, 3 из них на территории самарских школ.
Жилищная политика и поддержка семей.
Уделяя особое внимание поддержке семей погибших военнослужащих, губернатор поручил проработать поправки в Жилищный кодекс, чтобы семьи не теряли право на улучшение жилья из-за формальных расчётов площади.
Также продолжается реализация программы по улучшению инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям.
В начале года было принято беспрецедентное решение о выделении 200 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство этих территорий — это включает подведение дорог, электросетей, водоснабжения и создание мест отдыха.
Подготовка к отопительному сезону: максимальный темп и контроль.
«Макушка лета» — пик работ по подготовке региона к зиме. В этом году перекладывается 281 км коммуникаций, из них 85,9 км — в рамках подготовки к отопительному сезону.
К осени должны быть готовы 23 тысячи домов, 2102 котельные и 3800 социальных объектов. Созданы 993 аварийные бригады, которые будут оперативно реагировать на ЧС.
Эта работа была в эпицентре внимания в ходе оперативных совещаний и индивидуальных встреч губернатора.
Он поручил недавно назначенному заместителю председателя правительства Виталию Шабалатову курировать сферу ЖКХ. Контроль будет жёстким — никаких недоделок к зиме.
Инфраструктура и благоустройство: комфортная среда.
В июле завершился масштабный ремонт 17-километровой автодороги, связывающей населённые пункты Подъем-Михайловка (Волжский район), Богдановка и Алексеевка (Кинельский район).
Это дублёры федеральных трасс А-300 и Р-229, ведущих в Саратов и Казахстан. Общая протяжённость обновлённого участка — 58,7 км, включая 10 км, завершённых в 2025 году.
На трассе уложили новое дорожное полотно, благоустроили обочины, построили тротуары и организовали улично-дорожное освещение в Каменном Броде, Красноармейском и Пестравке.
Работы реализованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новая дорога обеспечивает надёжное сообщение между тремя районами и улучшает доступ к социальным объектам, включая школы и медицинские учреждения.
Продолжается масштабная программа по ремонту дорог в Самаре: до конца 2025 года будет приведено в порядок еще 30 км на Волжском, Красноглинском и Московском шоссе, а также на улице Демократической.
В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» преобразились парки и скверы в Сызрани, Октябрьске, Чапаевске, Отрадном и других населённых пунктах. Приоритеты определяли сами жители через голосование.
Кроме того, в Парке Металлургов в Самаре очистили озеро от водорослей и запустили фонтан «Царевна-Лебедь», что сделало территорию ещё более комфортной для прогулок.
Экология: забота о Волге и чистом будущем.
Особое внимание в июле было уделено экологии. На левобережье Волги в Новокуйбышевске продолжается реконструкция очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги».
Губернатор лично посетил объект, потребовав ускорить темпы и повысить качество работ. Пусконаладочные работы запланированы на ближайшее время.
В Сызрани, в посёлке Новокашпирский, завершается строительство объекта нацпроекта «Оздоровление Волги».
Здесь живет шести тысяч жителей и местные предприятия десятилетиями сбрасывали стоки прямо в реку — очистных сооружений здесь никогда не было.
Губернатор провел инспекцию объекта по поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Подрядчику задали вопросы по срокам и качеству работ. Пуско-наладочные испытания начнутся в ближайшее время — темпы строительства требуют ускорения.
Туризм и предпринимательство: поддержка бизнеса и новых идей.
В июле подведены итоги конкурса Минэкономразвития РФ: четыре туристических проекта из Самарской области получат федеральные субсидии — «Рождествено Парк», «Маламут Ленд», «Волжские термы» и парк-отель в селе Рождествено.
Открылся приём заявок на гранты для малого и среднего бизнеса в сфере туризма в самарском регионе. Победители смогут направить средства на создание пляжей, маршрутов и объектов для людей с ограниченными возможностями. Максимальный размер гранта — 7,5 млн рублей.