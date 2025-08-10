БАА сказала, какие автомобили чаще всего покупали белорусы в июле 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской автомобильной ассоциации.
Согласно данным, во второй месяц лета было продано 4346 новых автомобилей, что на 15,4% больше, чем в июне. Продажи в июле смогли продемонстрировать второй результат в 2025 году после рекорда в феврале.
В БАА отмечают, что подобный результат во многом стал возможен благодаря рекордной реализации в июле автомобилей завода «БелДжи» — продано 2395. Это составило 55% всех продаж. Лидером продаж стал автомобиль марки Belgee X70 (продали 968 единиц).
В пресс-службе добавили, что доля продаж автомобилей NEV (речь идет про электромобили и последовательные гибриды) составила 642 единицы, или 14,8% от всего числа. Лидером в данном сегменте стал Dongfeng BOX. В июле 2025 года был продан 301 автомобиль.
Тем временем автомобильная ассоциация сказала, с чем связан рост продаж новых авто в Беларуси.
