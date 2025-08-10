Более 19 тысяч звонков о помощи приняли за неделю в ЕДДС Ростова-на-Дону

В ЕДДС Ростова-на-Дону за прошедшую неделю, за исключением выходных, поступило 19,8 тысячи обращении. О том, какие именно звонки поступали, рассказали в городской администрации.
Больше всего звонков — 3,2 тысячи — поступило от людей, которым требовалась скорая помощь. На втором месте оказались обращения в оперативно-информационный центр ЖКХ — 2,1 тысячи вызовов.
Кроме того, люди хотели связаться с полицией — 1,2 тысячи звонков, с пожарной охраной — 244 звонка, с аварийной газовой службой — 96 звонков. Помощь справочного характера оказали в 4,3 тысяче случаев. Все обращения передали в соответствующие службы для оперативного реагирования.
Власти добавили, что за указанный период в городе в круглосуточном режиме работали три поисково-спасательные группы.
Специалисты выезжали на происшествия 78 раз. В шести случаях ликвидировали последствия ДТП, в 15 — убирали упавшие деревья. Пять раз помогали пожарным, в 16 случаях оказывали помощь жителям. Еще 36 выездов были связаны с другими происшествиями.
Благодаря действиям спасателей удалось спасти пять человек. Ростовчанам напоминают: в экстренных случаях следует звонить по номеру «112».
