Исполнительное производство Семена Слепакова* закрыто

Дело о нарушениях Семена Слепакова* закрыто после оплаты задолженности.

Источник: Комсомольская правда

Исполнительное производство в отношении известного комика и музыканта Семена Слепакова* было официально закрыто после того, как он полностью погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, Семен Слепаков* выполнил свои обязательства и оплатил всю накопившуюся задолженность, что послужило основанием для прекращения исполнительного производства. Правовые претензии к нему по данному делу были удовлетворены, и процесс взыскания завершили.

KP.RU ранее сообщал, что известный музыкант и лидер группы Little Big Илья Прусикин* имеет задолженность по налогам. По данным правоохранительных органов, общая сумма неоплаченных налоговых обязательств Прусикина составляет почти 52 тысячи рублей.

*- включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.