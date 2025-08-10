Исполнительное производство Семена Слепакова* закрыто

Исполнительное производство в отношении известного комика и музыканта Семена Слепакова* было официально закрыто после того, как он полностью погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, Семен Слепаков* выполнил свои обязательства и оплатил всю накопившуюся задолженность, что послужило основанием для прекращения исполнительного производства. Правовые претензии к нему по данному делу были удовлетворены, и процесс взыскания завершили.
KP.RU ранее сообщал, что известный музыкант и лидер группы Little Big Илья Прусикин* имеет задолженность по налогам. По данным правоохранительных органов, общая сумма неоплаченных налоговых обязательств Прусикина составляет почти 52 тысячи рублей.
*- включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.