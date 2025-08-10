Ричмонд
Исполнительное производство комика Слепакова* закрыли

Исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова (признан иноагентом на территории РФ) закрыто. Это обусловлено погашением задолжности о неисполнении правил иноагента. Данная информация следует из судебных материалов.

Слепаков оплатил штраф в 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

«В документе отмечается, что Слепаков оплатил имеющуюся задолженность. В связи с этим исполнительное производство закрыто», — указано в материалах, которые приводит ТАСС. Также указано, что комику ранее был назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Семен Слепаков был признан Минюстом РФ иноагентом и после отъезда из России потерял значительную часть доходов, ранее составлявших до 120 млн рублей в год. Его гастрольный график за рубежом остается ограниченным — до конца года у артиста запланировано всего пять выступлений, включая сольный концерт в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле.

*признан иноагентом на территории РФ.