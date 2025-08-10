Исполнительное производство комика Слепакова* закрыли

Семен Слепаков был признан Минюстом РФ иноагентом и после отъезда из России потерял значительную часть доходов, ранее составлявших до 120 млн рублей в год. Его гастрольный график за рубежом остается ограниченным — до конца года у артиста запланировано всего пять выступлений, включая сольный концерт в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле.