Юрист объяснила, что делать, если соседский кондиционер доставляет неудобства

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала «МК», что следует делать, если соседский кондиционер доставляет неудобства:
— Прежде всего, нужно понять, куда обращаться за помощью. Первым делом, конечно, стоит обратиться в управляющую компанию (УК). Возможно, причина кроется в неправильной установке или засоре устройства. Именно УК должна разобраться в причинах дефекта.
Если же УК не реагирует на ваше обращение, следующим шагом будет обращение в Роспотребнадзор. Ведь капающий кондиционер мешает нормальному существованию соседей, нарушает санитарные нормы, и Роспотребнадзор может в этом помочь.
Еще один орган, который может оказаться полезным, — Жилищная инспекция. Она занимается вопросами, связанными с жильем, и может оказать содействие в решении проблемы.
Отдельно стоит отметить ситуацию, когда кондиционер установлен самовольно, без согласования с управляющей компанией. В этом случае наносится ущерб фасаду здания, который является общим имуществом. И тогда УК вправе предъявить нарушителю претензии и требовать возмещения ущерба.
Если предыдущие шаги не принесли результата, то после обращений в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, можно обратиться в суд. Кстати, не стоит забывать и о полиции, особенно если нарушаются санитарные нормы или превышен допустимый уровень шума. Важно помнить: для успешного рассмотрения дела в суде необходимы доказательства. Недостаточно просто заявить о шуме, необходимо зафиксировать его уровень в децибелах, так как без этого суд легко может отклонить иск. Для фиксации можно вызвать специализированную организацию, которая проведет замеры и выдаст заключение.