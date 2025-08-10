Юрист объяснила, что делать, если соседский кондиционер доставляет неудобства

Если предыдущие шаги не принесли результата, то после обращений в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, можно обратиться в суд. Кстати, не стоит забывать и о полиции, особенно если нарушаются санитарные нормы или превышен допустимый уровень шума. Важно помнить: для успешного рассмотрения дела в суде необходимы доказательства. Недостаточно просто заявить о шуме, необходимо зафиксировать его уровень в децибелах, так как без этого суд легко может отклонить иск. Для фиксации можно вызвать специализированную организацию, которая проведет замеры и выдаст заключение.