Стало известно, какие дроны использовали ВСУ для ночной атаки на регионы России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотники FP-1 и «Рубака» для ночной атаки на российские регионы. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, украинские военные выпускали дроны стаями по 15−20 штук. Вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей.
Отмечается, что ударные беспилотники FP-1 несли на себе кумулятивные заряды по 50 килограммов, а дроны «Рубака» были начинены пластитом, сообщается в публикации.
По данным Министерства обороны, за ночь 10 августа силы ПВО ликвидировали 121 украинский беспилотник над регионами России.
В результате падения обломков украинского БПЛА в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщили региональные СМИ. Помимо этого, минувшей ночью также около пяти взрывов слышали жители Воронежа.