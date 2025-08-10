Россиян предупредили о риске потерять все деньги, просканировав QR-код

Ранее эксперты отмечали рост числа мошенничеств с использованием поддельных сайтов и рассылок, где россиянам обещают фиктивные выплаты от государства, а также распространяют ссылки и QR-коды для сбора персональных и банковских данных. По данным Банка России, ущерб граждан от действий аферистов за 2024 год составил рекордные 27,5 млрд рублей.