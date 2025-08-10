«Невосполнимая потеря»: два выступавших на одном турнире боксера умерли от черепно-мозговых травм

По данным WBC, 28-летний Котари потерял сознание после 12-раундового поединка, завершившегося вничью, против Ямато Хаты за титул чемпиона Восточной и Тихоокеанской боксерских федераций в супертяжелом весе. Котари был доставлен в больницу и перенес срочную операцию на головном мозге по поводу субдуральной гематомы. По данным клиники Кливленда, субдуральная гематома — это тип кровоизлияния в область головного мозга, которое может возникнуть после травмы головы.