«Невосполнимая потеря»: два выступавших на одном турнире боксера умерли от черепно-мозговых травм

Два японских боксера, выступавших на одном турнире, умерли от черепно-мозговых травм. Хиромаса Уракава скончался через несколько дней после смерти его коллеги Сигэтоси Котари. Оба они получили травмы в боях на одном турнире в Токио 2 августа.
По сообщениям боксерских ассоциаций и СМИ, два японских боксера скончались через несколько дней после получения черепно-мозговых травм в отдельных боях на одном и том же турнире, пишет The Guardian.
Сигэтоси Котари скончался в пятницу, а Хиромаса Уракава — в субботу после травм, полученных во время их поединков в зале Коракуэн в Токио 2 августа, сообщают японские СМИ.
Согласно сообщениям, оба 28-летних боксера перенесли операции по поводу субдуральной гематомы, или внутреннего кровоизлияния в череп.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и японскому боксерскому сообществу в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении Всемирной боксерской организации в субботу об Уракаве, который проиграл нокаутом Йоджи Сайто.
Всемирный боксерский совет сообщил в пятницу, что Котари скончался в результате травмы, полученной во время боя с Ямато Хатой, который закончился вничью в 12 раундах.
По данным WBC, 28-летний Котари потерял сознание после 12-раундового поединка, завершившегося вничью, против Ямато Хаты за титул чемпиона Восточной и Тихоокеанской боксерских федераций в супертяжелом весе. Котари был доставлен в больницу и перенес срочную операцию на головном мозге по поводу субдуральной гематомы. По данным клиники Кливленда, субдуральная гематома — это тип кровоизлияния в область головного мозга, которое может возникнуть после травмы головы.
28-летнему Уракаве также потребовалась операция на головном мозге, трепанация черепа, после поражения в шести раундах от Йоджи Сайто на том же турнире, сообщает BBC со ссылкой на Японскую комиссию по боксу.
«Глубоко сожалею об этой потере — несчастном случае на ринге, который заставляет всех нас вернуться к продолжению исследований, чтобы найти способы сделать бокс более безопасным и внедрить профилактические программы», — написал президент WBC Маурисио Сулейман в социальных сетях. — Наше глубочайшее сочувствие и соболезнования его семье и боксерскому сообществу Японии".
«WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят об этой невосполнимой потере и желают его семье и друзьям сил в это трудное время», — говорится в заявлении WBC.
Еще один боксер, 28-летний ирландский боец супертяжелого веса Джон Куни, скончался в этом году от черепно-мозговой травмы после того, как в феврале был остановлен во время своей первой защиты титула чемпиона мира в «Селтике».