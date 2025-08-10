В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов

В МВД также дали рекомендации, чтобы не стать жертвой этой мошеннической схемы. По сообщению ведомства, следует проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Кроме того, не рекомендуется вводить личные и банковские данные без необходимости. МВД также рекомендовало скачивать приложения не через QR-коды, а в официальных магазинах приложений.