Этнический босс из Ухты ушёл от правосудия, устроив пожар с 25-ю погибшими

Родившийся в 1965 году в дагестанском селе Зизик, Махмудов переехал в Коми, где уже обитал его брат Магомед. Здесь он поступил в индустриальный институт и вскоре объединил под своим началом родственников и земляков, создав мощную преступную структуру.
Группа начала с рэкета, постепенно захватывая ключевые бизнес-объекты Ухты. К 2000-м годам Махмудов контролировал рестораны, магазины и предприятия, а затем замахнулся на популярный торговый центр «Пассаж». Отказ владельца продавать предприятие спровоцировал конфликт, который, по версии следствия, закончился поджогом с жертвами.
Исполнителями стали двое сообщников Махмудова, получившие пожизненные сроки после признательных показаний. Главаря и его брата Асрета сначала оправдали присяжные, но затем они скрылись и были объявлены в международный розыск.
В 2021 году их приговорили заочно к небольшим срокам, но прокуратура добилась пересмотра дела. В 2023-м братья получили пожизненное заключение заочно, а МВД объявило награду в миллион рублей за сведения о местонахождении Фахрудина Махмудова.
