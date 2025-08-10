Этнический босс из Ухты ушёл от правосудия, устроив пожар с 25-ю погибшими

В обновлённом перечне МВД России значатся 11 разыскиваемых за особо тяжкие преступления — от серийных убийц и киллеров до членов украинских националистических организаций. За любую информацию, ведущую к их поимке, обещан миллион рублей. Особое внимание уделяется фигуре Фахрудина Махмудова — главаря этнической банды из Ухты, подозреваемого в организации одного из самых кровавых преступлений в современной истории страны, где погибли 25 человек. Об этом сообщает «Лента.ру».