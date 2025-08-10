В «Сколкове» готовятся к Кубку мэра Москвы по гонкам дронов

«Соревнования очень многогранны, поскольку в них можно попробовать себя во всем, что связано с техникой, программированием и точными науками, — поделился эмоциями Матвей Симонов, подопечный образовательной организации “Кванториум Екатеринбург”, — Здесь проходят конкурсы, в которых можно показать себя, проверить собственные умения и попрактиковаться. Один из таких — “Объект интересов”, где нужно проявить стратегическое мышление. Я в “Архипелаге” принимаю участие уже в третий раз».