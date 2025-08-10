В «Сколкове» готовятся к Кубку мэра Москвы по гонкам дронов

До 17 августа на территории инновационного центра «Сколково», в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», продлятся национальные соревнования дронов «Архипелаг — 2025», начавшиеся 8-го числа. В эти дни зрители, кроме прочих, смогут увидеть самые зрелищные состязания «Дрон-боярд», «Автономные гонки дронов» и «Аэродуэль». Суть соревнований в том, что участникам нужно запрограммировать искусственный интеллект устройств так, чтобы беспилотники могли самостоятельно проходить трассу на время без подготовки и подсказок.
Кроме состязаний дронов на площадке ежедневно проходят лекции, мастер-классы, конкурсы на инженерные темы.
Для участия в соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться. Но и те, у кого нет регистрации участника, могут поуправлять дронами на специальных секторах площадки. Где-то просто «погонять» его, а где-то покидать в корзину круглый беспилотник в виде мяча.
«Соревнования очень многогранны, поскольку в них можно попробовать себя во всем, что связано с техникой, программированием и точными науками, — поделился эмоциями Матвей Симонов, подопечный образовательной организации “Кванториум Екатеринбург”, — Здесь проходят конкурсы, в которых можно показать себя, проверить собственные умения и попрактиковаться. Один из таких — “Объект интересов”, где нужно проявить стратегическое мышление. Я в “Архипелаге” принимаю участие уже в третий раз».
А 15 августа участники соревнований покажут свои навыки управления БПЛА на Кубке мэра Москвы по гонкам дронов. Призовой фонд кубка составляет 5 миллионов рублей, а состязаться будут спортсмены со всей страны.