Прокуратура взяла на контроль задержки авиарейсов в Красноярском крае

Как соблюдаются прав пассажиров в пяти аэропортах региона — проверила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как соблюдаются прав пассажиров в пяти аэропортах региона — проверила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. 10 августа ведомство сообщило, что в Красноярске более 160 человек, включая 24 детей, ожидали вылета в Санкт-Петербург 18 часов.

Причина серьезной задержки вылета самолета в северную столицу — позднее прибытие борта авиакомпании «НордСтар».

Норильский аэропорт задержал рейс в Новосибирск для 140 пассажиров, а в Омске 116 человек ждали отправления в Сочи.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в ряде других городов СФО. Так, в Кемерово из-за тумана перенесли отправление рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Это затронуло более 500 пассажиров.

В Барнауле 200 человек не смогли вовремя вылететь в Краснодарский край по той же причине.

Местные транспортные прокуратуры организуют надзорные меропориятия, чтобы защитить права пассажиров на компенсацию при задержках.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что в аэропорту Красноярска резко снизился пассажиропоток.