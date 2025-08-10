Ричмонд
В Джизаке пятиклассника поймали за рулём — отец решил, что пустая дорога заменяет автошколу

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). В Джизакской области сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, за рулём которого оказался… ученик пятого класса. Рядом на пассажирском сиденье сидел его отец.

По словам мужчины, он решил посадить ребёнка за руль, потому что тот проявил интерес к вождению.

«Сейчас на дороге никого нет, это хорошая возможность научить его водить. Тем более я был рядом», — попытался оправдаться отец.

Инспекторы напомнили, что управлять транспортным средством можно только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения, а допуск несовершеннолетнего к вождению — это не безобидная «тренировка», а серьёзное нарушение, которое может привести к трагедии.

В отношении отца составлен административный протокол. Какое именно наказание он получит, правоохранители не уточнили. Однако подобные случаи в Узбекистане, как правило, заканчиваются штрафом, который, впрочем, вряд ли способен отучить родителей от опасных экспериментов на дороге.

Тем временем статистика ДТП с участием несовершеннолетних растёт, а случаи, когда дети садятся за руль с разрешения родителей, продолжают шокировать общественность. Остаётся лишь надеяться, что этот случай станет уроком хотя бы для тех, кто считает, что «ничего страшного» не случится.