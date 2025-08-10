В Джизаке пятиклассника поймали за рулём — отец решил, что пустая дорога заменяет автошколу

По словам мужчины, он решил посадить ребёнка за руль, потому что тот проявил интерес к вождению.
«Сейчас на дороге никого нет, это хорошая возможность научить его водить. Тем более я был рядом», — попытался оправдаться отец.
Инспекторы напомнили, что управлять транспортным средством можно только с 18 лет и при наличии водительского удостоверения, а допуск несовершеннолетнего к вождению — это не безобидная «тренировка», а серьёзное нарушение, которое может привести к трагедии.
В отношении отца составлен административный протокол. Какое именно наказание он получит, правоохранители не уточнили. Однако подобные случаи в Узбекистане, как правило, заканчиваются штрафом, который, впрочем, вряд ли способен отучить родителей от опасных экспериментов на дороге.
Тем временем статистика ДТП с участием несовершеннолетних растёт, а случаи, когда дети садятся за руль с разрешения родителей, продолжают шокировать общественность. Остаётся лишь надеяться, что этот случай станет уроком хотя бы для тех, кто считает, что «ничего страшного» не случится.