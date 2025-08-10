Вылетали стаями: Появилось фото обломков дронов ВСУ после ночной атаки по России

Отмечается, что за ночь над РФ был уничтожен и перехвачен 121 украинский дрон. Среди них находились модели FP-1 с кумулятивными зарядами по 50 кг и «Рубака» с пластитовой начинкой.
Обломки дронов FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Предварительный анализ показал наличие немецких двигателей и боевых частей со снарядами ОФБ-60-УЯ и КЗ-6. Среди обломков также найдены модели PD-2, «Лютый» и кустарные образцы.
Тем временем в Саратове падение беспилотного летательного аппарата привело к гибели одного человека. Происшествие случилось в жилом районе, когда один из украинских БПЛА влетел на придомовую территорию. В связи с инцидентом жильцы здания были эвакуированы.