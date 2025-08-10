Специалисты подсчитали содержание редкоземельных металлов в гаджетах

Редкоземельные металлы составляют в среднем до 1% от общего количества используемых в смартфонах и ноутбуках металлов. При этом их суммарная масса в одном устройстве редко превышает 0,1 грамма, рассказали эксперты в комментарии для РИА Новости.
По словам директора департамента инжиниринга Kept и руководителя направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антона Вернигоры, основная часть металлов в электронике приходится на медь, алюминий и литий, применяемый в аккумуляторах. При этом содержание редкоземельных элементов, хотя и незначительное, играет важную роль в работе устройств.
«В зависимости от типа или размера устройства общая масса РЗМ в нем может составлять 0,1 грамма для смартфонов до нескольких граммов для ноутбука», — отметил специалист.
Как уточнил партнёр компании «S+Консалтинг» Павел Карпус, в типичном смартфоне содержится около 82 миллиграммов редкоземельных металлов, включая примерно 65 мг неодима, 15 мг празеодима и 2,5 мг гадолиния. Эти элементы в основном используются при производстве вибраторов и динамиков.
По словам Карпуса, с 2015 года в новых моделях смартфонов стало увеличиваться содержание гадолиния из-за растущих требований к магнитным характеристикам компонентов. Кроме того, в бюджетных смартфонах с LCD-экранами применяются такие редкоземельные элементы, как эрбий (около 12 мг) и гадолиний (примерно 2,3 мг).
