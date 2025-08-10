Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина вылетела в Пермь.
Об этом она сообщила в своём телеграм-канале утром 10 августа.
«Всем доброе утро из самого лучшего воскресенья. Ну, а я сейчас вылетаю в Пермь. Если честно, очень хочется спать», — рассказала Мизулина в видеокружочке, который опубликовала в своём канале.
О том, что Екатерина Мизулина прилетит в Пермь, стало известно 5 августа. В краевой столице она будет как минимум на двух мероприятиях. Во-первых, войдёт в состав жюри «Летнего кубка» КВН, который состоится 10 августа. Во-вторых, Мизулина встретится в Перми со школьниками, студентами и педагогами 11 августа.
