Екатерина Мизулина вылетела в Пермь

О том, что Екатерина Мизулина прилетит в Пермь, стало известно 5 августа. В краевой столице она будет как минимум на двух мероприятиях. Во-первых, войдёт в состав жюри «Летнего кубка» КВН, который состоится 10 августа. Во-вторых, Мизулина встретится в Перми со школьниками, студентами и педагогами 11 августа.