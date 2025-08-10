Ричмонд
В Китае за неделю выявили новые случаи опасной лихорадки

Свыше 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в провинции Гуандун (КНР) за неделю. Показатель в два раза ниже, чем неделей ранее, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний указанной южной провинции.

С 3 августа по 9 августа 2025 года было зарегистрировано 1387 новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, уточняется в сообщении.

При этом тяжёлых случаев и летальных исходов зарегистрировано не было. Львиная доля случаев заражения пришлась на город Фошань (1212), в Гуанчжоу выявлено 103 случая.

По словам специалистов, количество новых зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой в провинции «постоянно снижается».

На этой неделе власти города Фошань провели кампанию по борьбе с лихорадкой чикунгунья: жители очистили территорию от стоячей воды и мусора — местах размножения комаров, которые переносят болезнь.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, она передается человеку с укусами кровососущих насекомых.