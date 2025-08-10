В Китае за неделю выявили новые случаи опасной лихорадки

Свыше 1,3 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в провинции Гуандун (КНР) за неделю. Показатель в два раза ниже, чем неделей ранее, следует из данных центра по контролю и профилактике заболеваний указанной южной провинции.