Какой силы будет магнитная буря 11 аугуста 2025: прогноз

Прогноз магнитной активности 11 августа 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 11 августа 2025 года ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка с индексом Kp = 3, что соответствует минимальным возмущениям магнитосферы Земли. Однако специалисты не исключают вероятность кратковременных геомагнитных колебаний, которые могут ощутить метеочувствительные люди. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале августа 2025.
Наше светило продолжает демонстрировать заметную активность. По данным Лаборатории солнечной астрономии, за 10 августа 2025 года на Солнце зафиксировано две значимые вспышки. Наиболее мощная из них — класса M1.7 — произошла сегодня утром в 06:12 по московскому времени. Эта вспышка классифицируется специалистами как сильная и была зарегистрирована в активной области 4168.
Ранее, в 01:00, наблюдалась вспышка меньшей интенсивности — класса C1.5. Таким образом, всего за сутки произошло две вспышки класса C и выше: одна категории C и одна категории M. Вспышек наивысшего класса X за последние сутки не зафиксировано.
Стоит отметить, что вечером 10 августа, примерно в 17:00 по московскому времени, наша планета вошла в зону действия корональной дыры, что спровоцировало непрерывные геомагнитные возмущения. К 21:00 они достигли уровня G1 (слабая магнитная буря).
Прогноз магнитной бури 11 августа 2025.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 11 августа 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с индексом Kp = 3. Этот показатель соответствует незначительным колебаниям магнитного поля Земли, которые обычно не оказывают существенного влияния на самочувствие большинства людей.
Однако расчетные данные показывают, что вероятность магнитной бури в этот день составляет 36%, что является достаточно значимым показателем. Вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений выше — 40%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу оцениваются лишь в 24%.
Специалисты прогнозируют, что индекс Ap, характеризующий среднесуточный уровень геомагнитной активности, составит 25 единиц. А индекс F10.7, отражающий солнечное радиоизлучение на длине волны 10,7 см, достигнет значения 130.
Несмотря на общий прогноз о спокойной магнитосфере, некоторые источники указывают на возможность кратковременных геомагнитных возмущений с индексом Kp до 4.67, что соответствует слабой магнитной буре. Это расхождение в прогнозах свидетельствует о сложности точного предсказания космической погоды и необходимости внимательного мониторинга ситуации.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека.
Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда заряженные частицы от Солнца (солнечный ветер) взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространена шкала Kp, которая варьируется от 0 (спокойная магнитосфера) до 9 (экстремально сильная буря). Также используется пятибалльная шкала G, где G1 соответствует слабой буре, а G5 — экстремальной.
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека — тема, вызывающая много дискуссий в научном сообществе. Однако многие метеочувствительные люди отмечают, что во время геомагнитных возмущений они испытывают такие симптомы, как:
головные боли и мигренискачки артериального давлениясердечные аритмииповышенная утомляемостьнарушения снатревожность и раздражительность.
Особенно уязвимы к воздействию магнитных бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также люди с нарушениями мозгового кровообращения и гипертонией.
Как снизить влияние магнитных бурь.
Даже если прогноз на 11 августа 2025 года обещает относительно спокойную геомагнитную обстановку, метеочувствительным людям полезно знать, как минимизировать возможное негативное влияние магнитных колебаний на организм:
Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе полноценный отдых продолжительностью 7−8 часов. Контролируйте физические нагрузки. В дни геомагнитных возмущений лучше отказаться от интенсивных тренировок и заменить их легкой физической активностью, например, прогулками на свежем воздухе. Следите за питанием. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи. Увеличьте в рационе долю свежих фруктов, овощей и продуктов, богатых магнием и калием. Пейте больше воды. Достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальную вязкость крови, что особенно важно в дни магнитных возмущений. Регулярно измеряйте артериальное давление. Это особенно актуально для гипертоников, которые могут испытывать скачки давления даже при слабых магнитных колебаниях. Избегайте стрессовых ситуаций. По возможности сократите количество потенциально конфликтных ситуаций и информационный шум. Принимайте назначенные врачом лекарства. Людям с хроническими заболеваниями важно не пропускать прием препаратов и держать необходимые лекарства под рукой.
Согласно данным исследований, в августе 2025 года ожидается еще несколько периодов геомагнитной активности. Умеренные магнитные бури прогнозируются на 16−17 августа, а слабые — на 22 и 29 числа. Заключительная слабая буря месяца ожидается 25 августа.