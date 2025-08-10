Какой силы будет магнитная буря 11 аугуста 2025: прогноз

Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе полноценный отдых продолжительностью 7−8 часов. Контролируйте физические нагрузки. В дни геомагнитных возмущений лучше отказаться от интенсивных тренировок и заменить их легкой физической активностью, например, прогулками на свежем воздухе. Следите за питанием. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи. Увеличьте в рационе долю свежих фруктов, овощей и продуктов, богатых магнием и калием. Пейте больше воды. Достаточное количество жидкости помогает поддерживать нормальную вязкость крови, что особенно важно в дни магнитных возмущений. Регулярно измеряйте артериальное давление. Это особенно актуально для гипертоников, которые могут испытывать скачки давления даже при слабых магнитных колебаниях. Избегайте стрессовых ситуаций. По возможности сократите количество потенциально конфликтных ситуаций и информационный шум. Принимайте назначенные врачом лекарства. Людям с хроническими заболеваниями важно не пропускать прием препаратов и держать необходимые лекарства под рукой.