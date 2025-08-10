Ричмонд
Правнук Сталина не хочет, чтобы товарищ Джугашвили был похоронен рядом с родными

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не хотел бы видеть могилу своего легендарного прадеда на родовом кладбище рядом с другими членами семьи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Не хотел бы», — коротко ответил на вопрос журналиста Яков Джугашвили.

В последнее время фигура Сталина вновь начала активно обсуждаться. В Москве на станции метро «Таганская» даже появился горельеф с его изображением. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, хотя рекордсменом по установленным памятникам советскому политическому деятелю является Вологодская область. Ранее там открыли уже третий монумент, разместив его возле школы. При этом суд обязал власти убрать оттуда статую товарища Джугашвили, однако губернатор региона в ответ заявил, что изваяний станет только больше.