Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на высоту 3 км

Bзвержение вулкана произошло на горе Шиннен.

Источник: Комсомольская правда

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на три километра в высоту. Об этом сообщает NHK.

Как сообщается, извержение произошло на горе Шиннен около 5:23 утра в воскресенье, 10 августа (23:23 по мск 9 августа).

По данным NHK, последствия выброса пепла ожидаются в городах Кобаяси и Когэн в префектуре Миядзаки. Небольшое количество пепла достигнет города Таканабе.

Эксперты сообщили об опасности выброса вулканических камней в радиусе трех километров от кратера и пирокластических потоков в радиусе двух километров.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. После этого в регионе проснулось сразу несколько вулканов. Сначала проснулась Ключевская Сопка, а затем вулкан Крашенинникова, спавший свыше 460 лет.