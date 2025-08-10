Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на высоту 3 км

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на три километра в высоту. Об этом сообщает NHK.
Как сообщается, извержение произошло на горе Шиннен около 5:23 утра в воскресенье, 10 августа (23:23 по мск 9 августа).
По данным NHK, последствия выброса пепла ожидаются в городах Кобаяси и Когэн в префектуре Миядзаки. Небольшое количество пепла достигнет города Таканабе.
Эксперты сообщили об опасности выброса вулканических камней в радиусе трех километров от кратера и пирокластических потоков в радиусе двух километров.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. После этого в регионе проснулось сразу несколько вулканов. Сначала проснулась Ключевская Сопка, а затем вулкан Крашенинникова, спавший свыше 460 лет.