Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на высоту 3 км

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным природным катаклизмом на Дальнем Востоке с 1952 года. После этого в регионе проснулось сразу несколько вулканов. Сначала проснулась Ключевская Сопка, а затем вулкан Крашенинникова, спавший свыше 460 лет.