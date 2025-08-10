«Находился в гостях у подруги матери». В Минске мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа

Согласно предварительным данным, в субботу, 9 августа, мальчик (1 год и 9 месяцев) был в гостях у подруги матери. Женщина поручила присматривать за ребенком своей 13-летней дочери. В какой-то момент мальчик остался в комнате один, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа.