Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Находился в гостях у подруги матери». В Минске мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа

В Минске мальчик выпал из окна и погиб, когда был в гостях у подруги матери.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мальчик выпал из окна и погиб, когда был в гостях у подруги матери. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, в субботу, 9 августа, мальчик (1 год и 9 месяцев) был в гостях у подруги матери. Женщина поручила присматривать за ребенком своей 13-летней дочери. В какой-то момент мальчик остался в комнате один, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа.

«От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в СК.

В Минске мальчик выпал из окна и погиб, когда был в гостях у подруги матери. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

В ведомстве уточнили: в момент осмотра установлено, что окна квартиры были оборудованы защитными механизмами в виде замка, но в момент случившегося они были не заперты.

Ранее в Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье: «Сосед сообщил о выпавшем ребенке».

Тем временем трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском: «Мама мыла окна».

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси:

«От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».