«Находился в гостях у подруги матери». В Минске мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа

В Минске мальчик выпал из окна и погиб, когда был в гостях у подруги матери. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, в субботу, 9 августа, мальчик (1 год и 9 месяцев) был в гостях у подруги матери. Женщина поручила присматривать за ребенком своей 13-летней дочери. В какой-то момент мальчик остался в комнате один, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа.
«От полученных травм ребенок скончался», — сообщили в СК.
В Минске мальчик выпал из окна и погиб, когда был в гостях у подруги матери. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
В ведомстве уточнили: в момент осмотра установлено, что окна квартиры были оборудованы защитными механизмами в виде замка, но в момент случившегося они были не заперты.
Ранее в Березино девятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, когда мать гладила белье: «Сосед сообщил о выпавшем ребенке».
Тем временем трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже под Минском: «Мама мыла окна».
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси:
«От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».