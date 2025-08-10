Красноярские энергетики усилили готовность к непогоде

Компания «Россети Сибирь» перевела филиалы в Красноярском крае и Хакасии в режим повышенной готовности. Причина — предупреждение синоптиков о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре до 22 м/с 10 августа.
«Красноярскэнерго» подготовил к работе в сложных условиях 1357 сотрудников в 243 бригадах. В их распоряжении — 819 единиц техники и 32 резервных источников электроснабжения.
Специалисты круглосуточно контролируют работу оборудования. Жителям рекомендуют не использовать поврежденные электроприборы, не приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и не пытаться проникать на охраняемые энергообъекты.
Сообщить о проблемах с электричеством можно по круглосуточному номеру «Светлой линии» 8 (800) 220−0−220 или короткому 220.
