Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские энергетики усилили готовность к непогоде

Компания «Россети Сибирь» перевела филиалы в Красноярском крае и Хакасии в режим повышенной готовности.

Компания «Россети Сибирь» перевела филиалы в Красноярском крае и Хакасии в режим повышенной готовности. Причина — предупреждение синоптиков о сильных дождях, грозах и шквалистом ветре до 22 м/с 10 августа.

«Красноярскэнерго» подготовил к работе в сложных условиях 1357 сотрудников в 243 бригадах. В их распоряжении — 819 единиц техники и 32 резервных источников электроснабжения.

Специалисты круглосуточно контролируют работу оборудования. Жителям рекомендуют не использовать поврежденные электроприборы, не приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров и не пытаться проникать на охраняемые энергообъекты.

Сообщить о проблемах с электричеством можно по круглосуточному номеру «Светлой линии» 8 (800) 220−0−220 или короткому 220.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил о задержках авиарейсов в аэропортах края.