В Саратове жителей трех многоэтажных домов эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

«Планируем, что граждане смогут вернуться домой уже сегодня после завершения оперативных мероприятий», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что ПВР развернут в школе № 16. «Сюда могут обратиться жители для оценки ущерба», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
По данным Минобороны, за ночь 10 августа над территорией Саратовской области были уничтожены и перехвачены 8 украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в результате ночной атаки один человек погиб (его семье окажут помощь), один человек был госпитализированы, нескольким жителям медицинскую помощь оказали на месте.