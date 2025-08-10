Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове жителей трех многоэтажных домов эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

В Саратове в связи с падением обломков беспилотника во двор в пункт временного размещения на базе одной из соседних школы были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Источник: РИА "Новости"

«Планируем, что граждане смогут вернуться домой уже сегодня после завершения оперативных мероприятий», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Глава Саратова Михаил Исаев сообщил, что ПВР развернут в школе № 16. «Сюда могут обратиться жители для оценки ущерба», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

По данным Минобороны, за ночь 10 августа над территорией Саратовской области были уничтожены и перехвачены 8 украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в результате ночной атаки один человек погиб (его семье окажут помощь), один человек был госпитализированы, нескольким жителям медицинскую помощь оказали на месте.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше