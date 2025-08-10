Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян

«Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите», — сказала Симоньян.