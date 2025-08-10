Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян

Симоньян заявила, что ИИ вытеснит большинство профессий, включая журналистику.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, сказала РИА Новости главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно. Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек. Я говорю об этом с прискорбием, но, к сожалению, так и будет, вот увидите», — сказала Симоньян.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше