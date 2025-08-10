Ричмонд
Более 7 тысяч семей Прикамья улучшили жилищные условия по программе «Молодая семья»

В Пермском крае действует региональная программа «Молодая семья». Срок ее реализации — 2020−2025 годы. На заседании краевого правительства оценили предварительные результаты.

Программа адресована семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет. При этом семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и иметь некоторые собственные средства для приобретения жилья. По федеральному направлению программы компенсируется 30−35% расчетной стоимости жилья, по региональному — 15%. Таким образом, краевая программа расширяет число получателей востребованной меры социальной поддержки. В результате за 5 лет более 7 тысяч семей улучшили жилищные условия. В этом году на региональную программу заявились все 43 территории Прикамья, и все заявки были обеспечены финансированием. При этом муниципалитеты региона продолжают участвовать и в федеральной программе. В этом году таких территорий 35.