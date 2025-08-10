1,4 млн жителей Ростовской области стали получателями различных мер соцподдержки

— В этом году проведена большая работа по реализации нового национального проекта «Семья». В регионе введено пять новых мер соцподдержки семей с детьми, из которых три реализуются минтрудом. Это выплата в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье, создание пунктов проката для новорожденных и компенсация 50% стоимости высшего и среднего образования одного из детей многодетной семье, — отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.