1,4 млн жителей Ростовской области стали получателями различных мер соцподдержки

В Ростовской области получателями различных мер соцподдержки стали 1,4 млн человек. Все социальные гарантии обеспечиваются своевременно и в полной мере. Информация об этом прозвучала на заседании с участием заместителей глав городов и районов по социальным вопросам, сообщают донские власти.
В частности, участники заседания отметили, что за первое полугодие в регионе были реализованы все мероприятия в рамках нового национального проекта «Семья».
— В этом году проведена большая работа по реализации нового национального проекта «Семья». В регионе введено пять новых мер соцподдержки семей с детьми, из которых три реализуются минтрудом. Это выплата в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка в молодой семье, создание пунктов проката для новорожденных и компенсация 50% стоимости высшего и среднего образования одного из детей многодетной семье, — отметила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.
Уже 1,3 тысячи семей воспользовались указанными мерами поддержки. Власти планируют расширять помощь в рамках нацпроекта.
На заседании также обсудили бюджетные расходы. Из предусмотренных 52,3 млрд рублей в первом полугодии освоили 27,5 млрд рублей (52,5%). Это на 2,6 млрд больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Социальные услуги получили 83 тысячи человек. Долговременный уход организован для 1486 человек в пилотных районах. Социальным такси воспользовались 8,5 тысячи человек, а помощь мобильных бригад получили 47 тысяч жителей.
Отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Сейчас минтруд предлагает им 14 видов помощи.
