На Южном Урале после звонка о доставке цветов женщина лишилась 900 тыс. рублей

По указанию мошенников женщина оформила на себя кредит и перевела все на продиктованный счет. Только после того, как с ней перестали выходить на связь, она поняла, что попалась в ловушку мошенников и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество», прокомментировали в региональном Главке МВД.