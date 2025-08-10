На Южном Урале после звонка о доставке цветов женщина лишилась 900 тыс. рублей

Все произошло в Магнитогорске. Горожанке в одном из мессенджеров поступил звонок. Неизвестный представился курьером и сообщил, что муж оформил для нее доставку цветов.
Для выполнения заказа нужно было продиктовать код из SMS, что она и сделала.
Далее по стандартной схеме поступил следующий звонок — якобы от сотрудника портала «Госуслуги», который сообщил, что доступом к ее личному кабинету завладели аферисты и пытаются оформить на женщину кредитные обязательства. Чтобы не остаться без денег, звонивший предложил опередить мошенников, взяв кредит на свое имя, после чего перевести средства на «безопасный счет».
По указанию мошенников женщина оформила на себя кредит и перевела все на продиктованный счет. Только после того, как с ней перестали выходить на связь, она поняла, что попалась в ловушку мошенников и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество», прокомментировали в региональном Главке МВД.