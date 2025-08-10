МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в воскресенье на большей части территории республики, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
Кроме того, не исключаются мощные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, по западу в отдельных районах — 21−24 м/с. Это увеличивает риск отключений электроэнергии, подтоплений, падения деревьев и может означать смертельную опасность для людей.
МЧС не рекомендует выходить во время грозы из помещения. Необходимо закрыть окна и дымоходы, отключить электроприборы. Не рекомендуется топить печь и пользоваться телефоном. В целом во время грозы лучше находиться подальше от электропроводки и антенн.
Находясь на открытой местности, следует помнить, что молния бьет в самую высокую точку. Это может быть, к примеру, большое дерево и даже одинокий человек в поле. Поэтому не стоит прятаться под высокие деревья. Желательно найти укрытие (подойдет низкий кустарник) или лечь на землю, присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову.
Нужно держаться подальше от линий электропередач. Категорически запрещается в грозу купаться в водоемах.
Не стоит передвигаться на велосипеде или мотоцикле. Надо остановиться и переждать непогоду на расстоянии по меньшей мере 30 метров от своего транспортного средства. Автомобилистам нужно остановиться, закрыть окна и переждать грозу в салоне машины.