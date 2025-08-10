МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу

Находясь на открытой местности, следует помнить, что молния бьет в самую высокую точку. Это может быть, к примеру, большое дерево и даже одинокий человек в поле. Поэтому не стоит прятаться под высокие деревья. Желательно найти укрытие (подойдет низкий кустарник) или лечь на землю, присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову.