Володин поздравил россиян с Днем строителя

Володин поздравил строителей с профессиональным праздником.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем строителя, сообщается на сайте Госдумы.

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли — День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа.

«Поздравляю с Днем строителя. Спасибо работникам и ветеранам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.

Он отметил, что строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы, реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед Россией.

По словам председателя Госдумы, крайне важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации, повышать производительность труда.

Володин также пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.

