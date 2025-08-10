В Севастополе купальный сезон продлили до 15 октября. Что происходит с пляжем «Омега» и Парком Победы

Оператор в целом делает всё, что от него требуется, но по уборке территории есть вопросы: на пляже много окурков, их нужно убирать, лучше следить за территорией. Понятно, что это хорошее для бизнеса место: здесь множество торговых точек, прибрежных кафе. В чем проблема сделать так, чтобы людям было приятно здесь находиться — мне неясно. Сейчас у оператора есть возможность осмыслить дальнейшие инвестиционные планы; если к работе будут серьёзные замечания — контракт может быть досрочно расторгнут. Тот, кто будет вкладываться в нашу «Омегу», должен быть готов к долгосрочной работе. Здесь нужны более мощные вложения. Но инвестпроекты — это отдалённая перспектива, а порядок должен быть уже сегодня. Как минимум, чистить пляж от мусора — задача вполне выполнимая, — подчеркивает губернатор.