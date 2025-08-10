Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске

По его словам, после запуска всех пяти очередей, все отходы будут собираться и сжигаться. Депутат подчеркнул: указанное даст возможность Минской очистной станции снизить в десятки раз выбросы вредных веществ, а также уменьшить в десятки раз количество отходов.