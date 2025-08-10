Мингорсовет сказал, когда исчезнет неприятный запах в Минске. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил депутат Минского городского Совета депутатов Анатолий Ведерчик.
Ведерчик обратил внимание, что депутатам поступают жалобы на неприятный запах летом от Минской очистной станции. Он пояснил, что сегодня проводится реконструкция указанной станции, которая разделена на пять очередей.
Депутат пояснил: первая очередь включает в себя основные объемы работы. Они будут завершены в 2025 году.
— Это позволит собирать выделяемые газы, и неприятного запаха после ввода первой очереди уже не будет, — отметил Анатолий Ведерчик.
По его словам, после запуска всех пяти очередей, все отходы будут собираться и сжигаться. Депутат подчеркнул: указанное даст возможность Минской очистной станции снизить в десятки раз выбросы вредных веществ, а также уменьшить в десятки раз количество отходов.