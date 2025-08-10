Симоньян рассказала о трудностях при написании книги

«С трудностями я, конечно, сталкиваюсь, как любой писатель, когда наступает какой-то “затык”. И ты просто не понимаешь, что дальше: как развиваются герои, а что дальше. Я тогда просто вставала перед иконами, молилась и просила Господа, чтобы он вразумил меня. И прислал мне — что дальше-то в книжке моей. И я не успевала лечь спать, как оно все на меня наваливалось, все, что там должно быть дальше», — сказал Симоньян.