Симоньян рассказала о трудностях при написании книги

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости о том, какие трудности возникали у нее в процессе написания новой книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и как они решались.
«С трудностями я, конечно, сталкиваюсь, как любой писатель, когда наступает какой-то “затык”. И ты просто не понимаешь, что дальше: как развиваются герои, а что дальше. Я тогда просто вставала перед иконами, молилась и просила Господа, чтобы он вразумил меня. И прислал мне — что дальше-то в книжке моей. И я не успевала лечь спать, как оно все на меня наваливалось, все, что там должно быть дальше», — сказал Симоньян.
Новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы «Эксмо-АСТ».
31 июля стало известно, что новый роман Симоньян начал поступать в книжные магазины России — в тот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут. Новый роман повествует о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян уточнила, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям. Она пообещала направить средства, полученные от продаж новой книги, на благотворительность и на помощь фронту.