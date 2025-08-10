Игоря Тишкунова назначили на должность врио главы администрации Новочеркасска

До этого, в 2019 году, он был начальником отдела внешнеэкономических связей, инвестпроектов и туризма. Еще раньше Игорь Тишкунов трудился в органах внутренних дел. С октября 2002 года по декабрь 2018 года был заместителем начальника донского главка МВД.