Игоря Тишкунова назначили на должность врио главы администрации Новочеркасска

На пост врио главы администрации Новочеркасска назначили Игоря Тишкунова. Решение было принято на внеочередном заседании городской думы.
— Ранее эти обязанности были возложены на первого замглавы администрации Виктора Синюгина. Теперь же Виктор Синюгин отправляется в отпуск и возложить обязанности нужно на другого сотрудника, — пояснили городской думе.
К задачам в новой должности Игорь Тишкунов должен приступить с 14 августа 2025 года.
Напомним, в 2021 году сообщалось о назначении Игоря Тишкунова на пост заместителя главы администрации Новочеркасска. Тогда чиновник начал курировать вопросы промышленности и транспорта, международных связей и туризма.
До этого, в 2019 году, он был начальником отдела внешнеэкономических связей, инвестпроектов и туризма. Еще раньше Игорь Тишкунов трудился в органах внутренних дел. С октября 2002 года по декабрь 2018 года был заместителем начальника донского главка МВД.
