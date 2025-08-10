Предстоящая неделя в Свердловской области будет дождливой

Об этом ЕАН сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Неустойчивая погода с почти ежедневными осадками сохранится до конца недели, включая выходные дни
11 августа. В области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, в горах и низинах до + 6 градусов, днем +21, +26 градусов. Екатеринбург: ночью без осадков, +15 градусов, во второй половине дня небольшой дождь, температура поднимется до +22 градусов. 12 августа. По области будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью туман, днем гроза. Ветер северный, северо-западный 2−7 м/с.
Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов. Екатеринбург: ночью без существенных осадков, +14 градусов, днем кратковременный дождь, гроза, температура + 21 градус. 3 августа. По области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, туман, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, днем +18, +23 градуса. Екатеринбург: ночью без существенных осадков, +13 градусов, днем кратковременный дождь с грозой, температура +21 градус.