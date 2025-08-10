Предстоящая неделя в Свердловской области будет дождливой

Неустойчивая погода с почти ежедневными осадками сохранится до конца недели, включая выходные дни 16—17 августа . На Свердловскую область в середине и во второй половине недели окажет влияние северо-западная прохладная часть циклона, при северном ветре температура к выходным составит около +17, +21 градус.