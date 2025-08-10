Ждут гостинцы: омичам предлагают поделиться урожаем с подопечными Большереченского зоопарка

Акцию в Большереченском зоопарке проводят ежегодно. Она помогает восполнить запас фруктов и овощей в учреждении и разнообразить рацион животных. Помогает акция решить и проблему садоводов: часто многим урожай просто некуда деть, к примеру, кабачки. А в зоопарке им будут только рады. И вообще всем видам овощей и фруктов.