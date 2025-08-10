Ждут гостинцы: омичам предлагают поделиться урожаем с подопечными Большереченского зоопарка

Поделиться своим богатым урожаем с животными омичам и жителям региона предложили сотрудники Большереченского зоопарка в официальной группе во «Вконтакте». Принять в дар там готовы любые свежие фрукты и овощи, чтобы разнообразить рацион своих обитателей и насытить их витаминами.
Акцию в Большереченском зоопарке проводят ежегодно. Она помогает восполнить запас фруктов и овощей в учреждении и разнообразить рацион животных. Помогает акция решить и проблему садоводов: часто многим урожай просто некуда деть, к примеру, кабачки. А в зоопарке им будут только рады. И вообще всем видам овощей и фруктов.
«Наши животные будут рады свежим огурцам, моркови, кабачкам, тыкве, свекле, яблокам и многому другому! Вы поможете порадовать наших подопечных вкусным и полезным питанием, сделав их жизнь ещё ярче!», — поясняют свое решение сотрудники Большереченского зоопарка.
Кстати, за самый большой овощ или фрукт и за самый необычный —подарок. Сотрудники зоопарка решили так поощрить тех, кто не окажется в стороне. А самые выдающиеся экземпляры и плоды-гиганты будут выставлены на специальных фотозонах, которые организуют в зоопарке ко Дню урожая. Праздник пройдет 6 сентября.
Все гостинцы просят по возможности привозить своими силами. А дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8−913−669−57−70.