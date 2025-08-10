«Расслабляться не стоит». Белгидромет сказал про тепло, дожди и шквалы в августе в Беларуси

Белгидромет сказал белорусам не расслабляться из-за дождей и шквалов в августе. Подробности озвучила во время пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко, пишет Sputnik.by.
По словам специалиста, долгосрочный прогноз, а также мировые долгосрочные центры указывают на то, что погода в последний месяц лета в Беларуси окажется немного выше климатической нормы. Четырко отметила, что осадки будут в пределах климатических значений.
Представитель Белгидромета, отвечая на вопрос, будет ли заливать Беларусь так, как это было в июле, уточнила: август — летний месяц и для него также характерны ливневые дожди, локальные шквалы, град.
— Поэтому расслабляться никогда не стоит. Как показывает практика, в последние годы все чаще и сентябрь повторяет тенденции летних месяцев (по сильным осадкам. — Ред.). Поэтому до октября этот летний конвективный сложный период и продолжается, — обратила внимание Татьяна Четырко.
Ранее известный синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на середину августа 2025 года: «Типичный вариант белорусского лета».
Тем временем Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси:
«От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.