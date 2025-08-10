Ричмонд
Мобильный интернет в Воронеже заработал спустя двое суток

Мобильный интернет сегодня утром в Воронеже вновь начал работать без сбоев, впервые за двое суток. На проблемы с доступом в сеть горожане пожаловались еще утром в пятницу, 8 августа.

При том, что на тот момент опасность БПЛА в регионе не объявлялась. Без Wi-Fi горожане не могли воспользоваться ни онлайн-сервисами, ни мессенджерами ни в пятницу, ни в субботу. Пробивались разве что редкие сообщения при переключении настроек в смартфонах на 2G. Опасность атаки беспилотников, с которой и связывают сбои, при этом объявили в области ранним утром в субботу, 9 августа. Сигнал поступил в 4.46. Угроза сохранялась более суток. Отбой поступил лишь в 7.00 воскресенья, 10 августа.

Власти сообщили, что со вчерашнего вечера в небе над регионом сбили девять дронов.

Люди не пострадали, однако в одном из муниципалитетов обломки БПЛА повредили стену частного дома.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
