Мобильный интернет в Воронеже заработал спустя двое суток

При том, что на тот момент опасность БПЛА в регионе не объявлялась. Без Wi-Fi горожане не могли воспользоваться ни онлайн-сервисами, ни мессенджерами ни в пятницу, ни в субботу. Пробивались разве что редкие сообщения при переключении настроек в смартфонах на 2G. Опасность атаки беспилотников, с которой и связывают сбои, при этом объявили в области ранним утром в субботу, 9 августа. Сигнал поступил в 4.46. Угроза сохранялась более суток. Отбой поступил лишь в 7.00 воскресенья, 10 августа.