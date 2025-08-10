Медвежье семейство заметили на дороге в Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии местные жители стали свидетелями того, как медведица с детенышами осторожно пересекала проезжую часть возле деревни Ялчино. Хищники сначала прятались в придорожной траве, внимательно осматривая местность, и только потом решились на маневр.
Как отметили очевидцы, животные проявили удивительную осмотрительность. По их словам, мать-медведица долго оценивала обстановку, прежде чем перевести медвежат на другую сторону дороги, а потом все семейство быстро преодолело опасный участок, не создавая помех движению.
