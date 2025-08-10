Ричмонд
Красноярский край сократил производство водки почти в два раза

За первые шесть месяцев 2025 года В Красноярском крае выпустили 115,6 тысячи декалитров водки. Это на 45% меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Данные предоставили аналитики Красноярскстат.

В отчете также указано, что производство пива сохранило стабильные показатели. Было изготовлено 1998,9 тысячи декалитров слабоалкогольного напитка, что составило 98,1% от объемов первого полугодия 2024-го.

Эксперты отметили устойчивую тенденцию сокращения спроса на крепкий алкоголь при сохранении популярности продукции с низким содержанием спиртного.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщила, что местный аэропорт зарегистрировал серьезное снижение пассажиропотока.