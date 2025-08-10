Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз

«Очень важно выбирать арбуз в сезон, то есть тогда, когда в России он естественным образом спеет от яркого солнца. Такой арбуз реже не содержит нежелательные вещества и, соответственно, более безопасен для организма человека. У нас традиционно сезон арбуза начинается в начале августа, а самая активная пора урожая приходится на сентябрь. Тогда на прилавках продается спелый арбуз. В октябре ягода чаще уже переспевшая», — указал Разбоев.