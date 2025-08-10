«Органам не хватает кислорода»: чем опасен дефицит железа в организме

Дефицит железа в организме вызывает анемию. В этом состоянии человек испытывает постоянную слабость и упадок сил. Чем еще опасен недостаток железа в крови и можно ли с ним справиться, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Чем опасен железодефицит.
Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, самый эффективный метод, благодаря которому можно определить дефицит железа в организме, — сдать анализ крови на общее железо. В этом случае человек узнает реальный уровень железа в организме. Результат позволяет сразу распознать железодефицитную анемию.
— При анемии ухудшается общее состояние человека, органам не хватает кислорода. Но это состояние не представляет серьезной угрозы для жизни человека и не может резко подорвать здоровье. Обычно при нехватке железа люди не могут умереть. Организм приспосабливается к этому состоянию, но качество жизни меняется, — сообщил Кондрахин.
Он подчеркнул также, что анемия не развивается стремительно. Эта болезнь начинается медленно, и недостаток железа формируется на фоне неправильного питания, нарушения работы органов или в результате кровотечений.
Симптомы железодефицита.
Среди тревожных звоночков, которые говорят о недостатке железа в организме, терапевт выделил:
одышку;бледность кожных покровов;бледность слизистых;судороги;желание пробовать несъедобное;головокружение;потерю сознания;упадок сил;выпадение волос.
Последний симптом, по словам Кондрахина, — это самый ранний звоночек перед развитием анемии.
Как помочь.
Железодефицитную анемию может остановить только прием специальных препаратов, содержащих железо. Они могут быть как в виде таблеток, так и в форме капельниц, предупредил врач.
— Это то, что реально может помочь. В редких случаях, когда состояние доходит до острой кровопотери и резкого неоднократного снижения уровня железа, пациенту требуется переливание крови, — сообщил Кондрахин.
Также поддержать нормальный уровень железа в крови помогает правильное питание. Врач посоветовал включить в рацион печень, говядину, гречку, перепелиные яйца и рыбу.
Еще один важный элемент для здоровья человека — омега-3. Это комплекс жирных кислот, которые являются незаменимыми для нормальной работы нашего организма. Почему ее советуют употреблять почти каждому человеку, «ВМ» обсудила с диетологом медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светланой Лисицыной.