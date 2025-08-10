«Органам не хватает кислорода»: чем опасен дефицит железа в организме

— При анемии ухудшается общее состояние человека, органам не хватает кислорода. Но это состояние не представляет серьезной угрозы для жизни человека и не может резко подорвать здоровье. Обычно при нехватке железа люди не могут умереть. Организм приспосабливается к этому состоянию, но качество жизни меняется, — сообщил Кондрахин.