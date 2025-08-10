До Новосибирска не могут добраться 140 пассажиров из Норильска

10 августа в аэропорту Алыкель задержали вылет рейса в Новосибирск авиакомпании NordStar. Вылет должен был начаться в 11:30 по местному времени и прибыть в 14:20 в Толмачево. Согласно онлайн-табло аэропорта Норильска, причина задержки — неприбытие воздушного судна. Вылета ожидают 140 пассажиров, из которых 8 — дети.