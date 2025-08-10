До Новосибирска не могут добраться 140 пассажиров из Норильска

Вылет рейса Норильск — Новосибирск задержали почти на сутки. До Новосибирска не могут добраться 140 пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
10 августа в аэропорту Алыкель задержали вылет рейса в Новосибирск авиакомпании NordStar. Вылет должен был начаться в 11:30 по местному времени и прибыть в 14:20 в Толмачево. Согласно онлайн-табло аэропорта Норильска, причина задержки — неприбытие воздушного судна. Вылета ожидают 140 пассажиров, из которых 8 — дети.
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав путешественников. В онлайн-табло новосибирского аэропорта также указано, что рейс авиакомпании NordStar за 10 августа отменили.