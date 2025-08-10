В Омске началась регистрация на «Поезд Победы»

С 11 по 12 августа на железнодорожном вокзале Омска откроется выставка в десяти вагонах поезда, оформленных с использованием современных технологий. В каждом вагоне представлены тематические экспозиции, рассказывающие о ключевых событиях войны. Для создания атмосферы военных лет установлены 50 проекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов.
Вход на «Поезд Победы» бесплатный, но чтобы попасть на выставку, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте — поездпобеды.рф. Регистрация стартовала 10 августа. Билеты с подтверждением приходят на электронную почту.
Экскурсии пройдут с 9:00 до 18:00, последний тур начнётся в 17:20. В группы принимают по 15 человек. Выставка рассчитана на посетителей старше 12 лет. Детям младше 12 требуется сопровождение взрослых.