В Омске началась регистрация на «Поезд Победы»

С 11 по 12 августа на железнодорожном вокзале Омска откроется выставка в десяти вагонах поезда, оформленных с использованием современных технологий. В каждом вагоне представлены тематические экспозиции, рассказывающие о ключевых событиях войны. Для создания атмосферы военных лет установлены 50 проекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов.