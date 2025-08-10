Белстат назвал регионы Беларуси с высокой и низкой продолжительностью жизни. Это следует из статистического сборника Национального статистического комитета «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».
В среднем по стране для мужчин и женщин, вне зависимости от того, в какой местности они проживают, средняя продолжительность жизни составляет 74,7 года. Женщины в Беларуси живут дольше мужчин: 79,8 против 69,3 года соответственно.
Из информации Белстата следует, что городское население живет дольше, чем сельское: 75,7 против 71,7 года соответственно. Самая высокая продолжительность жизни прогнозируется в Минске. Речь идет про 77,9 года. Что касается самой низкой, то указаны Витебская и Могилевская области. В названных областях средняя продолжительность жизни прогнозируется по 73,5 года.
Ранее Белстат назвал город Беларуси с самой высокой продолжительностью жизни.
Тем временем Белгидромет сказал про тепло, дожди и шквалы в августе в Беларуси: «Расслабляться не стоит».
Кроме того, друг сказал, как живет выходец из Беларуси Юрий Антонов после падения с лестницы: «Посетовал, что построил дом с такими крутыми лестницами».