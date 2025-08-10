Белстат назвал регионы Беларуси с высокой и низкой продолжительностью жизни

Из информации Белстата следует, что городское население живет дольше, чем сельское: 75,7 против 71,7 года соответственно. Самая высокая продолжительность жизни прогнозируется в Минске. Речь идет про 77,9 года. Что касается самой низкой, то указаны Витебская и Могилевская области. В названных областях средняя продолжительность жизни прогнозируется по 73,5 года.